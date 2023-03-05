У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

У Києві в неділю, 5 березня, очікується сильний вітер, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, повідомили в Київській МВА.

"5 березня у Києві буде вітряно. Пориви сягатимуть 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - ідеться в телеграм-каналі відомства з посиланням на Укргідрометцентр.

Наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

"Просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці! Тримайтеся подалі від ліній електропередач, не паркуйте автомобіль у місцях, де може впасти щось важке", - йдеться у зверненні КМВА.