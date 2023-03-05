Події

07:40 05.03.2023

Іран добровільно дозволить МАГАТЕ перевіряти ядерні об'єкти

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Іран добровільно дозволить МАГАТЕ перевіряти ядерні об'єкти

Іран дозволить інспекторам МАГАТЕ проводити надалі дії з перевірки та моніторингу в країні, повідомляє агентство.

"Іран у добровільному порядку дозволить МАГАТЕ здійснювати відповідні подальші дії, що стосуються перевірки та моніторингу", - ідеться в повідомленні агентства за підсумками візиту глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до Ірану.

Зазначається, що "конкретні умови будуть узгоджені сторонами в рамках технічної зустрічі, яка відбудеться найближчим часом у Тегерані".

Глава МАГАТЕ прибув до Ірану 3 березня. Він провів зустрічі з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, міністром закордонних справ Хосейном Аміром Абдуллахіаном і керівником іранського Агентства з ядерної енергії Мохаммадом Есламі. Це четвертий візит Гроссі в Іран відтоді, як у грудні 2019 року він очолив агентство. Візит відбувається напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ, запланованого на понеділок.

Раніше Есламі висловив надію на те, що цей візит дасть змогу "розблокувати переговори стосовно відродження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми".

 

 

Теги: #магате #моніторинг #іран

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