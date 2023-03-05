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07:23 05.03.2023

Президент Європарламенту: ЄС підтримує Україну в прагненні притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів

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Президент Європарламенту: ЄС підтримує Україну в прагненні притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів

Президент Європарламенту Роберта Мецола підтвердила Генеральному прокурору України Андрію Костіну зобов'язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.

"Світ вимагає відповідальності та свободи. Я знову висловила Генеральному прокурору України Андрію Костіну зобов'язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів", - написала вона у твіттері в суботу ввечері.

Мецола також наголосила, що важливим кроком є створення Міжнародного центру судового переслідування за злочини агресії.

Як повідомлялося, на брифінгу у Львові в суботу вранці Мецола заявила, що без притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини в Україні неможливий мир.

"Коли ми говоримо про мир, ми повинні говорити про притягнення до відповідальності. Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має заплатити. Це означає, що якщо ми знайдемо юрисдикцію для злочину агресії, тоді ми повинні знайти правові засоби для реалізації", - сказала вона.

 

 

 

Теги: #єс #війна #зобовязання

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