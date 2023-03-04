Події

19:34 04.03.2023

Упродовж доби ворог завдав 14 ракетних та авіаударів, здійснив 4 обстріли з РСЗВ

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Упродовж доби ворог завдав 14 ракетних та авіаударів, здійснив 4 обстріли з РСЗВ

Протягом доби суботи, 4 березня, російські окупанти обстріляли житлові будинки і цивільну інфраструктуру Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційний ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення", - йдеться у вечірньому зведенні на сторінці у фейсбуці.

Також повідомляється, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.  Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна.

На куп’янському та лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення.  Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Кам’янки,  Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледара та Времівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області; Червоний Маяк, Козацьке, Іванівка, Антонівка та Інженерне Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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