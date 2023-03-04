Події

19:17 04.03.2023

Співпраця України та Європи стане більш змістовною

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Співпраця України та Європи стане більш змістовною

Співпраця України з європейськими інституціями цього року буде більш змістовною, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Провів і переговори з Президенткою Європейського парламенту. Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави у Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям в Європі, хто допомагає Україні", - наголосив він.

 

 

Теги: #європа #співробітництво #зеленський

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