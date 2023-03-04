Необхідно допомогти постраждалим від російських окупантів людям - Зеленський

Світ допомагає нам із розслідуваннями злочинів російських окупантів, але належить допомогти постраждалим людям повернутися до нормального життя, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Продовжує тут, у Львові, роботу й конференція United for Justice, що стартувала вчора. Сьогодні відбулося кілька панельних дискусій, зокрема про розслідування, покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, скоєні на окупованій території", - зазначив він.

"Світ уже допомагає нам із цими розслідуваннями. Але, звичайно, треба зробити ще дуже-дуже багато. Не лише щоб встановити всіх злочинців, не лише щоб покарати їх, а й щоб допомогти людям, які зазнали знущань, подолати цей удар і повернутися до нормального життя", - сказав Зеленський.