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19:01 04.03.2023

Конгрес місцевих і регіональних влад у Львові обговорює енергетику, безпекові питання, соціальний захист і стан справ на деокупованих територіях

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Конгрес місцевих і регіональних влад у Львові обговорює енергетику, безпекові питання, соціальний захист і стан справ на деокупованих територіях

Засідання Конгресу місцевих і регіональних влад України визначить рішення, які мають зробити державу міцнішою, сказав, відкриваючи засідання в суботу у Львові президент України Володимир Зеленський.

"Головне завдання цього засідання Конгресу - не лише підбиття ключових підсумків роботи державних інституцій і місцевої влади протягом року війни, а й визначення рішень, щоб зробити нашу державу більш міцною. Державу на всіх рівнях: від центральних урядових структур до управління громадами", - сказав він.

Зеленський зазначив, що рік війни забрав життя багатьох наших людей і серед них 25 представників місцевого самоврядування - голів громад, працівників громад, депутатів місцевих рад.

"Порядок денний засідання говорить сам за себе. Безпекові та оборонні питання; соціальний захист наших людей; відновлення державних і місцевих інституцій на деокупованій території та відновлення у звільнених районах. Окремо обговоримо енергетику, причому і те, що стосується всієї нашої держави, і енергетичні можливості наших громад. Рішення, необхідні для захисту енергетики, сьогодні будуть представлені", - сказав Зеленський.

За його словами, протягом року "ми зберегли функціональність держави. Ми зробили так, що наявність українського прапора означає наявність нормального життя, нормальних соціальних можливостей. Коли ми звільняємо нашу землю від ворога, ми повертаємо все, що потрібно людям. Транспорт і зв'язок, соціальні виплати та медицину, постачання електрики та води, відновлюємо інфраструктуру".

"Тисячі різних об'єктів, пошкоджених або зруйнованих окупантами, уже відновлено. Логістику держави перебудовано - і наша оборона, економіка, соціальні функції забезпечуються настільки, наскільки це можливо, а часто - і більш можливо", - зазначив Зеленський.

За його словами, за минулий рік на соціальні виплати було спрямовано 768 млрд грн. Понад півтора трильйона гривень було спрямовано для забезпечення оборони. "Не дивлячись на тисячі російських атак, не дивлячись ні на що - ми забезпечуємо непохитність України", - наголосив він.

 

 

Теги: #конгрес #зеленський #місцева_влада

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