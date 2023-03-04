В Антонівці під Херсоном окупанти скинули гранату на поліцейський автомобіль, поранено 4 правоохоронців

Російські окупанти скинули гранату на автомобіль українських правоохоронців у звільненому смт Антонівка Херсонської області, чотирьох поліцейських госпіталізували з пораненнями і контузіями, повідомляють на сторінці поліції Херсонської області у Facebook у суботу.

"Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції в смт Антонівка. Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон і скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували до лікарні, у всіх осколкові поранення та контузія", - йдеться в повідомленні.