Події

15:17 04.03.2023

В Антонівці під Херсоном окупанти скинули гранату на поліцейський автомобіль, поранено 4 правоохоронців

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Російські окупанти скинули гранату на автомобіль українських правоохоронців у звільненому смт Антонівка Херсонської області, чотирьох поліцейських госпіталізували з пораненнями і контузіями, повідомляють на сторінці поліції Херсонської області у Facebook у суботу.

"Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції в смт Антонівка. Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон і скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували до лікарні, у всіх осколкові поранення та контузія", - йдеться в повідомленні.

Теги: #херсонська_область

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