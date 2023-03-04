Події

14:04 04.03.2023

Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

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Двоє жителів Нікопольського району Дніпропетровської області загинули в суботу внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у суботу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог уже кілька разів стріляв по Нікопольському району. Вів вогонь із важкої артилерії та РСЗВ. У Червоногригорівській громаді загинуло двоє людей. Це 57-річна жінка і 68-річний чоловік", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередачі і газопровід.

У Нікополі, за словами голови обладміністрації, зазнав руйнувань готель. Він навів фото пошкодженої будівлі.

"Наслідки атак уточнюються. Але людей не повернути. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Лисак.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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