Найближчими днями в Україні місцями пройде невеликий сніг, денна температура залишиться вищою за 0°

Невеликий сніг очікується в ніч на 5 березня в західних і північних областях України, вдень у Карпатському регіоні - невеликий сніг із дощем, на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві 5 березня вночі невеликий сніг, удень без суттєвих опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час спостережень у Києві найвища температура 5 березня була +15,3°С у 2020 р., а найнижча -23,4°С у 1889 р.

У понеділок, 6 березня, в Україні місцями (вночі в західних областях повсюдно) невеликий мокрий сніг, вдень із дощем. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Карпатах помірний сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

У Києві 6 березня вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.