Події

13:07 04.03.2023

Окупанти вранці обстріляли Гуляйпільську ОТГ, двоє мирних жителів загинули

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Двоє мирних жителів Запорізької області загинули й одного поранено внаслідок обстрілу російськими окупантами територій об'єднаних територіальних громад (ОТГ) поблизу лінії вогню в суботу, повідомляють у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Зранку російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів. Три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт", - ідеться в повідомленні.

"Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами. Зафіксовано нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог влучив у приватний будинок і подвір'я. Господар дістав незначних травм", - розповіли в обладміністрації в суботу.

Теги: #обстріли #запорізька

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