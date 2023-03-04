Окупанти вранці обстріляли Гуляйпільську ОТГ, двоє мирних жителів загинули

Двоє мирних жителів Запорізької області загинули й одного поранено внаслідок обстрілу російськими окупантами територій об'єднаних територіальних громад (ОТГ) поблизу лінії вогню в суботу, повідомляють у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Зранку російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів. Три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт", - ідеться в повідомленні.

"Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами. Зафіксовано нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог влучив у приватний будинок і подвір'я. Господар дістав незначних травм", - розповіли в обладміністрації в суботу.