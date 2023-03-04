Програму допомоги аграріям насінням соняшника достроково закрито через надлишок заявок

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку та Міністерство аграрної політики та продовольства України зупинили реєстрацію мікро-, малих та середніх українських агропідприємств (ММСП) на отримання допомоги у вигляді насіння соняшнику під майбутню посівну.

Як повідомляється на сайті Мінагрополітики у п'ятницю, спочатку планувалося проводити прийом заявок на отримання насіння соняшнику через Державний аграрний реєстр (ГАР) з 1 по 14 березня 2023 року, але вже через дві доби після оголошення програми кількість претендуючих на допомогу досягла 1200, внаслідок чого було вирішено припинити набір документів.

"Спочатку програма була розроблена для розподілу насіння соняшнику для посіву на площі 28 тис. га. У зв'язку з тим, що через два дні після оголошення програми по ній подали заяви понад 1200 сільгоспвиробників, програма USAID Agro вирішила купити та поширити насіння з розрахунку ще на 14 тис. га. Прийом заявок до ГАР для цього напряму програми закрито", - уточнюється в повідомленні Мінагрополітики.

При цьому до 14 березня продовжується прийом заявок за програмою одержання мінеральних добрив для озимих та ярих культур. Вимоги до заявників та інші умови програми залишаються незмінними.

Мінагрополітики нагадала, що у проекті з розподілу 6 тис. тонн мінеральних добрив можуть взяти участь виробники зернових та олійних культур із зембанком 5-500 га, господарства яких розташовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській чи Чернігівській областях.

Мінагрополітики зазначило, що заявники можуть обрати один із двох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та передпосівного внесення під ярі культури. При цьому учасники програми не повинні вести господарську діяльність на окупованих територіях, у РФ та Республіці Білорусь та не бути об'єктом українських санкцій.

Крім того, учасники мають самостійно забезпечити доставку добрив чи насіння з обласних пунктів розподілу до своїх земельних ділянок