Росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області

Російські війська протягом п'ятниці обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Протягом дня армія Росії здійснила обстріли населених пунктів Марганецької та Мирівської ТГ. Близько сотні боєприпасів щодо мирного населення. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Також Євтушенко зазначив, що у Марганецькій ОТГ зруйновано 17 приватних будинків, 12 господарських будівель, соціальну установу, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.

За його словами, обстеження території продовжується.

"Військові повідомили про знищення кількох вогневих позицій протягом останньої доби", - додав глава РВА.