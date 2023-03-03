Події

21:03 03.03.2023

Гібридний варіант створення спецтрибуналу за злочини агресії для України неприйнятний

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Гібридний варіант створення спецтрибуналу за злочини агресії для України неприйнятний

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що створення гібридного варіанту спеціального трибуналу за злочини агресії не є прийнятним для України, оскільки не дасть гарантій зняття недоторканності з військово-політичного керівництва РФ.

"У січні робота зі створення Трибуналу набрала обертів. Європарламент закликав створити Трибунал без найменшого зволікання. Парламентська Асамблея Ради Європи вкотре проголосувала за створення Трибуналу і прямо вказала, що Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати за злочини агресії. Мерія Гааги схвалила розміщення Трибуналу в місті", - розповів Єрмак у п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції "United for justice".

Він також нагадав, що за участю представників 21 країни розпочалося перше засідання груп для обговорення моделей роботи Трибуналу.

"Найближчим часом у Гаазі працюватиме Міжнародний Офіс зі збору доказів агресії... Ми також очікуємо на дуже важливу резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закличе покарати Росію за злочини агресії. Ми повинні покарати тих, хто почав цю війну - предметно і показово", - наголосив Єрмак.

Водночас, як зазначив він, деякі країни висловилися за створення не повноцінного, а гібридного трибуналу. "Україна не може погодитися на цю пропозицію. Цей варіант є для нас повністю неприпустимим. Тому що в нас немає гарантій, що це дозволить зняти недоторканність із керівництва країни-терориста", - пояснив Єрмак.

Він заявив, що це є "головною проблемою гібридного трибуналу".

"Два інші варіанти створення Спеціального трибуналу - на основі угоди між Україною та ООН з ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї або створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу", - уточнив Єрмак.

Він наголосив, що ці два варіанти є прийнятними і свідчать про готовність світу "здійснити сильний правовий удар по конкретним міжнародним злочинцям".

Єрмак підсумував: "Я закликаю кожного проявити особисте лідерство в цьому питанні і впевнений, що справедливість має обов'язково восторжествувати і врятувати світ".

Керівник Офісу президента також повідомив, що на сьогодні зареєстровано понад 16 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей.

Тільки за останній рік, за його словами, в Україні зареєстровано понад 70 тисяч воєнних злочинів і злочинів проти людства.

"Кількість жертв зараз з'ясувати неможливо, але рахунок уже йде на десятки тисяч", - додав Єрмак.

 

 

Теги: #єрмак #спецтрибунал

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