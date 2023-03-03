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20:50 03.03.2023

Генпрокурор: У забезпеченні відповідальності РФ за злочини агресії не може бути компромісів

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Генпрокурор: У забезпеченні відповідальності РФ за злочини агресії не може бути компромісів

У забезпеченні відповідальності РФ за злочини агресії не може бути якихось компромісів, покарання повинно бути незворотнім, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Усі ми об'єднані заради перемоги і заради справедливості. Але остаточна перемога настане тільки тоді, коли Росія, яка здійснювала найтяжчий міжнародний злочин - агресію - понесе за це відповідальність. І лише незворотність покарання за міжнародні злочини дасть змогу забезпечити мир і стабільність у світі", - заявив Костін у п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції "United for justice".

Він висловив переконання в тому, що сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що РФ вчинила злочин агресії.

"А це означає, що не може бути компромісів у забезпеченні повної та всеосяжної відповідальності за цей злочин", - наголосив український генпрокурор.

Він підсумував: "Саме для цього ми сьогодні тут.... Ми плануємо дії, необхідні для відновлення справедливості".

 

 

Теги: #рф #генпрокурор #відповідальність #злочини

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