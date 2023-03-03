Оштрафований Нацбанком Укргазбанк заявляє про розпочату боротьбу з порушниками в гральному бізнесі

Національний банк України наклав штраф 64 млн 621,97 тис. грн на Укргазбанк за неналежну організацію внутрішньобанківської системи запобігання і протидії та проведення первинного фінансового моніторингу під час роботи з учасниками грального бізнесу.

Як наголошується в повідомленні НБУ в п'ятницю, зокрема, банк недостатньо здійснював оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності; неналежним чином перевіряв нових, а також наявних клієнтів; не забезпечував проведення онлайн-моніторингу інформації про платника переказів коштів.

У свою чергу Укргазбанк повідомив, що як повноправний учасник найбільших міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide та Visa International надавав асоційованим та афілійованим учасникам МПС доступ до послуг міжнародних платіжних систем, зокрема щодо випуску та обслуговування карток, а також забезпечення розрахунків (еквайринг).

Банк заявляє, що асоційовані та афілійовані учасники МПС самостійно залучали клієнтів, зокрема з індустрії грального бізнесу, та надавали їм послуги з інтернет-еквайрингу, а банк не мав можливості в повному обсязі забезпечувати системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків.

"Зазначаємо, що недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків у роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, імовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку", - зазначив Укргазбанк.

Згідно з його релізом, як тільки банк дізнався про систематичний характер таких порушень, то одразу заблокував термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу, а також запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу, переглянув і суттєво посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями.

"Банк надає і в разі звернення буде й надалі надавати всебічне сприяння у здійсненні необхідних процесуальних дій у справі щодо підозри про ймовірне ухилення грального бізнесу від сплати податків", - наголошується в повідомленні.

В. о. голови правління банку Родіон Морозов подякував Нацбанку за його залученість до налагодження та вдосконалення деяких внутрішніх процесів контролю в Укргазбанку. "Упевнені, що ми пройдемо цей шлях разом із регулятором із максимальною користю для подальшої ефективної роботи державного банку", - заявив Морозов.

Крім того, в лютому НБУ виписав А-Банку письмове застереження за порушення терміну відповіді на запит, обмінникам ТОВ "Преміум Фінанс" і ФК "Ліберті Фінанс" - за недостатній відеоконтроль, обміннику "Аксіома" і ФК "Магнат" - за відсутність необхідної інформації для клієнтів.

Крім того, ТОВ "Амідрі", "Б. І. Г." і "СБ "Сінерджи" були оштрафовані на 1,7 тис. грн кожне через порушення у взятті на облік як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, повне товариство "Ломбард Оскар" - на 51 тис. грн за неподання звітності про фінмоніторинг, а обмінники ТОВ "ФК Валта Груп" і "ФК Партнер" - відповідно на 330,41 тис. грн і на 233,74 тис. грн за порушення під час торгівлі готівковою валютою.

Як повідомлялося, на початку лютого заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк звинуватив дев'ять банків, зокрема Укргазбанк, у допомозі гральному бізнесу в приховуванні до 10 млрд грн обігу на місяць.

"Гральний бізнес знайшов, як сховати від держави близько 10 млрд грн на місяць обороту. І тут їхній головний поплічник – банки. Не всі, а конкретні дев'ять банків, які надали послугу з міскодингу (підміна призначення платежу - ІФ-У) та виведення цих грошей", - зазначив він. За його словами, банки проводили гроші від гравця на рахунок казино під виглядом оплати "за рекламні послуги" або подібних послуг.

"Тобто це була досить відкрита для ринку послуга, коли банки чудово усвідомлювали, що вони роблять і яку шкоду завдають бюджету. І, звичайно, брали за це непогані комісійні (3-3,5% за еквайринг). Плюс різні пропозиції виведення в кеш, USDT тощо", - написав Железняк.

Він також звернувся до Нацбанку із закликом накласти великі штрафні санкції на Укргазбанк і застосувати максимально жорсткі заходи впливу до Ibox-банку. Нардеп додав, що часто гроші від гравців використовували далі, на "зарплати в конверті", що, за його словами, допомагало гральному бізнесу уникнути оподаткування двічі.