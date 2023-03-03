Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Розблокування експорту електроенергії можливе, але за умови налагодження безперебійного внутрішнього енергозабезпечення, для відновлення експорту газу та енергетичного вугілля поки що немає передумов, вважає радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

"Питання відновлення експорту е/е розглядається. Думаю, що таке рішення буде ухвалено тільки тоді, коли енергопостачання в країні стабільно задовольнятиме внутрішні потреби в повному обсязі. І в уряді загалом, і в прем'єр-міністра особисто є чітка позиція: насамперед, безперебійною е/е має бути забезпечений внутрішній споживач, а тоді можна порушувати питання експорту", - сказав Бойко журналістам під час відвідування однієї з підстанцій "Укренерго".

Водночас він наголосив, що загалом відмовлятися від ідеї, яка принесла за липень-жовтень 5 млрд грн тільки як оплату права за доступ до міждержавного перетину для експорту, мабуть, нерозумно, вкотре наголосивши, що пріоритетом має залишатися внутрішній споживач.

Крім того, радник прем'єр-міністра звернув увагу, що в найближчі кілька місяців Україна має бути готовою до проведення спільних із європейськими операторами системи передачі (ОСП) аукціонів із розподілу права на міждержавний перетин. Вони, зокрема, передбачають, що кошти від оплати перетину мають бути розділені порівну між ОСП України та тієї країни, перетин якої викуповується.

"Дедлайн, який нам відводили колеги з ЕNTSO-E та Єврокомісія, полягав у тому, що ми впродовж першого кварталу поточного року маємо вийти на реалізацію механізму спільних аукціонів. Для цього необхідно підготувати та внести зміни до законодавства і регуляторних актів, чим зараз і займається національний енергорегулятор НКРЕКП", - пояснив Бойко.

Зі свого боку голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський повідомив журналістам у Києві, що НКРЕКП займається внесенням необхідних змін до Кодексу системи передачі, які врегулюють питання проведення спільних аукціонів. Однак при цьому висловив думку, що їх можна проводити і в рамках чинного законодавства, підписавши, зокрема, відповідні протоколи з країнами-сусідами.

Водночас Бойко акцентував на ще одному питанні експорту електроенергії, а саме на розширенні потужності перетину для нього, який наразі становить 400 МВт (для імпорту 700 МВт - ЕР).

За його словами, сьогодні немає технічних перешкод для збільшення цієї потужності задля повного розкриття потенціалу наявних міждержавних інтерконекторів, але "триває досить складний діалог щодо можливого її розширення".

Стосовно можливостей відновлення експорту вугілля і газу радник прем'єра зазначив, що поки що не бачить передумов для ухвалення такого рішення.

"Нафтогаз" декларує забезпечення внутрішніх потреб поточного року за рахунок власного видобутку, і це досяжна мета, але говорити, що ми можемо в короткостроковій перспективі розпочати експорт газу, мабуть, зарано. Те саме стосується і вугілля. Сьогодні підтримується його баланс, але ситуація досить напружена. І в ДТЕК, і в державному секторі видобутку головним завданням має бути забезпечення балансу внутрішнього ринку і якісна підготовка теплової генерації до наступної зими. Тільки після реалізації цього завдання можна буде повертатися до питання відновлення експорту вугілля", - пояснив Бойко.

Як повідомлялося, експорт електроенергії, що розпочався в червні 2022 року і здійснювався в Румунію, Словаччину (потужність загалом 300 МВт), Польщу (220 МВт), Молдову (різні значення потужності), після першого масованого удару по енергетиці 10 жовтня був зупинений наказом Міністерства енергетики. Із січня Україна здійснює імпорт електроенергії, обсяги якого почали суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі й зараз майже непомітні в загальному балансі.

Україна прагне збільшити дозволену пропускну спроможність для експорту, яка наразі становить 400 МВт, у 4-5 разів. Однак процес блокує, зокрема, Угорщина, яка, за інформацією джерела в уряді, наполягає на отриманні половини коштів від продажу перетину, а це, у свою чергу, потребує проведення спільних аукціонів із розподілу потужності. При цьому "Укренерго", як кажуть у Кабміні, наполягає на внесенні змін до законодавства, що регламентує такі аукціони. Джерело в уряді допускає, що односторонні аукціони на розподіл потужності вже не проводитимуться до законодавчого врегулювання, навіть якщо наказ про заборону експорту буде скасовано найближчим часом.

Уряд України своєю постановою №1466 від 27 грудня зберіг на 2023 рік нульові квоти на експорт природного газу українського походження, обнулив квоти на експорт антрациту, кам'яного вугілля та отриманих із нього брикетів, окатишів і аналогічних видів твердого палива.

Водночас розмір квоти на експорт коксівного вугілля (лише марки "К") збільшено до 600 тис. тонн із 200 тис. тонн в аналогічній постанові 2022 року.