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16:24 03.03.2023

Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

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Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

Голова Асоціації міст України (АМУ), мер Києва Віталій Кличко заявив про незабезпеченість 715 органів місцевого самоврядування освітньою субвенцією на загальну суму 8,5 млрд грн, повідомляється на сайті політика в п'ятницю.

"У державному бюджеті на 2023 рік розмір освітньої субвенції для територіальних громад становить 87,5 млрд грн, що на 20% менше, ніж у 2022 році. Щоб забезпечити виплати заробітних плат учителям, правління Асоціації міст України звернулося до уряду, щоб він погасив 8,5 млрд грн дефіциту освітньої субвенції у 2023 році", - сказав Кличко за підсумками засідання правління АМУ.

В АМУ зазначають, що виплати освітньої субвенції державою передбачені законом, оскільки середня освіта є державною гарантією. Державні кошти спрямовуються лише на заробітну плату педагогічних працівників шкіл. Усі ж інші витрати на утримання закладів освіти забезпечують органи місцевого самоврядування - оплату праці непедагогічним працівникам, оплату житлово-комунальних послуг, утримання будівель закладів середньої освіти.

Теги: #освіта #субвенціі #аму

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