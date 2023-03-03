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16:05 03.03.2023

В уряді триває дискусія щодо необхідності запровадження історії України як обов'язкового предмета під час складання НМТ

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В уряді триває дискусія щодо необхідності запровадження історії України як обов'язкового предмета під час складання НМТ

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді триває дискусія щодо необхідності введення історії України як обов'язкового предмета під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Поділяю ваші аргументи. Ми обговорюємо і продовжуємо обговорювати з Міністерством освіти. Думаю, що ми матимемо ще глибокі дискусії щодо озвученого вами питання. Це важливий елемент і освітньої програми, і контролю якості нашої освіти", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві, коментуючи твердження, що необов'язковість історії України під час складання вступних іспитів робить суспільство менш стійким.

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада звільнила 11 класи від державної підсумкової атестації (ДПА) і визначила порядок вступу до вишів у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ).

Зокрема, НМТ міститиме завдання з трьох предметів, два обов'язкові предмети: українська мова та математика, а також один на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Теги: #історія #нмт

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