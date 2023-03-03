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15:37 03.03.2023

Кабмін наступного тижня має дозволити примусово евакуювати дітей із батьками із зони бойових дій - Шмигаль

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Кабмін наступного тижня має дозволити примусово евакуювати дітей із батьками із зони бойових дій - Шмигаль

Кабінет Міністрів України наступного тижня має дозволити примусово евакуювати дитину з одним з батьків зони бойових дій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль ні міжнародне, ні українське законодавство за наявності батьків, які не позбавлені батьківських прав, не дають можливості забирати силою дітей та вивозити їх. Тому, коли батьки ставляться до цього безвідповідально, не хочуть евакуювати своїх дітей, а до їхніх будинків уже прилітають бомби та снаряди, це велика проблема", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві.

Прем'єр-міністр розповів, що на сьогодні розроблено нормативну базу, і наступного тижня уряд її затвердить, що дозволить вивозити дітей з одним дорослим під час примусової евакуації, яку оголошено в зонах бойових дій.

"Якщо є живі батьки, які опікуються дитиною, не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину та вивести її без їхньої згоди. Це неможливо, це кіднепінг, ми не можемо красти дітей в українських сім'ях", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує дозволити обласним військовим адміністраціям приймати рішення щодо проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей із їхніми батьками у населених пунктах, де точаться активні бойові дії.

Теги: #евакуація #діти

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