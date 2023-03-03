Президенти України та Латвії підписали у Львові спільну декларацію

Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс підписали в п'ятницю у Львові спільну декларацію.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, що підтверджує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Лише з Україною у своєму складі Європейський проєкт стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей. Дякую пану президенту й усьому латвійському народу за незмінну підтримку наших людей, незмінну підтримку України на цьому шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО", - написав він.