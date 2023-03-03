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15:21 03.03.2023

Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

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Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

Артилерія і снаряди у великій кількості є пріоритетною військовою потребою України у війні, щоб зупинити Росію, заявив президент Володимир Зеленський.

"Артилерія - це номер 1 із того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що необхідно Україні зробити, щоб прискорити постачання зброї для ЗСУ, глава держави зазначив: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".

Крім того, за його словами, держави, які допомагають Україні, можуть також абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї.

"Також і про літаки. Дефіцит із літаками - розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, і також Литви, і Естонії можуть нам допомогти в тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", - сказав він.

Говорячи про ситуацію з постачаннями танків, Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію. Прискорити цей процес зможе постійне покриття дефіциту в техніці з боку партнерів.

"Хай там як, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Закривати (допомогою партнерів - ІФ-У) просто всі ці дірки - постійний дефіцит - ось що може нам допомогти. І вірити в перемогу, як віримо ми. І тоді ми переможемо", - резюмував президент.

Теги: #військова_допомога

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