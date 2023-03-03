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14:45 03.03.2023

Шмигаль: Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді

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Шмигаль: Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді

Найближчим часом у Кабінеті Міністрів України не плануються кадрові зміни, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді... Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно", - сказав Шмигаль в п'ятницю в Києві на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду.

Водночас прем'єр зазначив, що, як і в минулі періоди, кадрові зміни триватимуть, і додав, що це буде "природний процес".

"У нас є бачення, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізуватися, відповідаючи на виклики, зокрема майбутнього відновлення", - додав він.

Прем'єр зазначив, що оптимальна кількість міністерств для такої країни, як Україна, у мирний час становить 15-16, можливо навіть дещо менше.

Він наголосив, що під час війни робити "кардинальну революцію" в структурі уряду складно, але реформа відбуватиметься еволюційним шляхом.

 

Теги: #уряд #кадри

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