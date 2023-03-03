Події

10:54 03.03.2023

Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

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Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до п'яти осіб, підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Кількість людей, які загинули внаслідок учорашнього ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку, на жаль, вже зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Наразі ще десятеро осіб вважаються зниклими безвісти. Вісім осіб травмовані.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що кількість загиблих у Запоріжжі зросла до п'яти. Також повідомлялося про те, що травмовано 11 осіб, троє з них госпіталізовані.

Станом на 07:00, 3 березня, повідомлялося про чотирьох загиблих.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу "С-300" завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад десять квартир з другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 жителів евакуйовано із сусіднього під'їзду.

Того самого дня різні джерела повідомляли про різну кількість загиблих на місці трагедії - від двох до чотирьох осіб. Уранці в п'ятницю пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих жителів будинку.

За фактом злочину, передбаченого ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

 

Теги: #запоріжжя #загиблі

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