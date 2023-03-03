Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

П'ятеро людей загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по багатоповерховому будинку в Запоріжжі в четвер, повідомляє "Суспільне" з посиланням на дані Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області станом на 8:00 п'ятниці.

"Також у поліції зазначають, що 8 осіб травмовані, а ще 10 жителів вважають безвісти зниклими (6 жінок, 3 чоловіків та 1 дитина)... Всього вдалося врятувати 11 осіб, серед яких вагітна жінка. 11 людей травмовані, троє з них перебувають у лікарні", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу "С-300" завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир з другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 жителів евакуйовано із сусіднього під'їзду.

Того самого дня різні джерела повідомляли про різну кількість загиблих на місці трагедії - від двох до чотирьох осіб. Уранці в п'ятницю пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих жителів будинку.

За фактом злочину, передбаченого ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), правоохоронці відкрили кримінальне провадження.