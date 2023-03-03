Прогноз погоди на вихідні 4–5 березня: перший весняний вікенд буде мінливим

В багатьох регіонах весна гостюватиме лише в суботу - буде досить тепло. А в неділю знову тимчасово залишить нас, стане прохолодніше, а до понеділка повернуться нічні морози. Подекуди, за даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде дощовою, проте на більшій частині території країни обійдеться без опадів.

Погода в суботу 4 березня

У суботу майже по всій Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині місцями очікується невеликий дощ, у Сумській та Харківській областях — дощ та мокрий сніг. Прохолодно буде на Волині, Рівненщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині — до +2…+5 °С. У західних, східних та центральних регіонах повітря прогріється до +5…+8 °С, на півдні — до +8…+10 °С.

Уночі по всій країні очікується близько 0 °С, морози до -3 °С можливі лише у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Погода в неділю 5 березня

У неділю в більшості областей буде прохолодно. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 °С, на півночі, у центрі, включаючи Київщину , та сході — до +2…+5 °С. На півдні та південному сході повітря прогріється до +6…+8 °С.

Погода обіцяє бути комфортною, невеликі дощі очікуються лише у Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях. Тож можна сміливо планувати недільну прогулянку. До речі, 5 березня у світі відзначають День енергоефективності — чим не привід зайти до італійської піцерії і не вмикати електродуховку вдома?

Погода в понеділок 6 березня

Тиждень почнеться з прохолодної погоди — в усіх регіонах, крім півдня та південного сходу, повітря прогріється всього до +3…+5 °С удень, а вночі очікуються морози до -3…-5 °С. На заході країни погода на початку тижня буде дощовою, можливий мокрий сніг. У решті областей — без істотних опадів.

Геомагнітні бурі

На початку тижня спеціалісти знову обіцяють магнітну бурю, цього разу - незначну. Захопіть на роботу таблетки від головного болю, пийте більше води і намагайтеся не нервувати через дрібниці.

Народні прикмети та вірування

Сніг на землі 4 березня обіцяв, що весна прийде ще нескоро. Якщо ж снігу не було, на тепло чекали найближчими тижнями. А ще цього дня готували багато їжі, щоб життя було багатшим.

Якщо 5 березня, на Лева Катальника, піде дощ чи сніг, не засмучуйтесь, а діставайте з шафи весняний одяг. Адже раніше вважалося, що сльотава погода цього дня обіцяє теплу і швидку весну!