Події

10:04 17.03.2023

Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

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Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

За даними Sinoptik.ua, цими вихідними деяким регіонам пощастить – повітря там прогріється до +15 °С, а вже с понеділка лагідне весняне сонце охопить своїм теплом всю країну. Невеликі дощі пройдуть лише на сході країни у неділю. Однак уночі стовпчики термометрів де-не-де опустяться нижче 0 °С.

Погода в суботу 18 березня

У суботу на більшій частині України очікується мінлива хмарність, на заході країни день буде сонячним. Опадів не передбачається, тому можете сміливо планувати похід магазинами, зустрічі з друзями або довгоочікувану пробіжку на стадіоні. На заході, південному заході, південному сході та півдні країни повітря прогріється до +9…+12 °С, у північних, центральних та східних регіонах — до +7…+9 °С.

Уночі на заході можливі морози до -5 °С, у північних областях, а також на Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде близько 0 °С. На півдні, у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Луганській областях уночі обійдеться без морозів — до +2…+5 °С.

Погода в неділю 19 березня

Кінець тижня буде теплим та безхмарним у більшості регіонів. Невеликий дощ пройде лише на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

На заході країни стовпчики термометрів покажуть близько +15 °С, на півдні та в центрі — +10…+12 °С, у східних та північних областях — +6…+9 °С. Хороший день для будь-яких домашніх справ та маленьких радощів!

Уночі на більшій частині країни очікується близько 0 °С. На півдні, у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде тепліше — до +4 °С. А найхолоднішими ночі будуть на Буковині, Чернігівщині та Сумщині — до -3 °С.

Погода в понеділок 20 березня

Тиждень розпочнеться з невеликої хмарності без опадів, лише на заході країни пройдуть невеликі дощі.

Погода на початку тижня буде теплою по всій Україні. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях термометри покажуть +9…+11 °С, у решті регіонів буде ще тепліше — +12…+14 °С. Але шапки поки не поспішайте ховати: вечори та ночі ще прохолодні — +2…+4 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Конона, 18 березня, було тепло та сонячно, наші пращури очікували на спекотне літо з нечастими дощами. Якщо ж падав сніг, готувалися до посухи. До речі, саме з 18 березня розпочинали перші городні та польові роботи — орали та удобрювали землю.

Ранкові заморозки 19 березня вказували на те, що холод може затриматися на цілий місяць. Дуже хорошою прикметою вважалося побачити цього дня лелек. Так що, за можливості вирушайте на природу і виглядайте білих птахів із чорною ознакою, що повернулися в рідні краї.


 

Теги: #погода #sinoptik

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