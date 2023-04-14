Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде не найсприятливішою для відпочинку на відкритому повітрі, та все ж, упевнені, вона не зіпсує настрій у світле свято Воскресіння.

Погода в суботу 15 квітня

У суботу в більшості регіонів України температура повітря відповідатиме квітневій нормі, лише на Сумщині та Харківщині буде прохолодніше — +7…+9 °С. У Донецькій, Луганській та Чернігівській областях повітря прогріється до +12 °С, у центральних та західних регіонах — до +13…+15 °С, на півдні — до +17…+19 °С.

На півночі, всій правобережній Україні, у Миколаївській та Одеській областях пройдуть дощі з грозами, в решті регіонів буде хмарно з проясненнями. Якщо ваше місто накриє негода, не засмучуйтеся — всією родиною займіться приготуваннями до Великодня: готуйте смаколики, прикрасьте оселю, розкажіть про суть свята дітям.

Погода в неділю 16 квітня

У великодній день термометри у східних, північних, центральних регіонах та Києві покажуть +12…+14 °С, у західних областях — +13…+15 °С, на півдні та Закарпатті — +15…+17 °С.

Зливи з грозами пройдуть на заході країни та на Одещині, на Волині, у Рівненській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Кіровоградській областях можливі невеликі дощі. Якщо збираєтесь до церкви на ранкове святкове богослужіння, з вечора приготуйте дощовики та парасольки.

Погода в понеділок 17 квітня

Погода на початку тижня очікується хмарною, але без опадів у більшості регіонів. Невеликі дощі пройдуть лише у західних та південних областях. На сході, півночі та Закарпатті повітря прогріється до +14…+16 °С. На заході країни, Волині, Черкаській та Вінницькій областях буде прохолодніше — до +10…+12 °С.

Алергени вже у повітрі!

На всій території України відзначається висока концентрація пилку берези в повітрі. У західних областях також почала цвісти вільха. Щоб полегшити симптоми алергії, лікарі радять не забувати регулярно промивати ніс сольовим розчином, носити на вулиці медичну маску та частіше прати верхній одяг.

Народні прикмети та вірування

На Тита, 15 квітня, слов'яни традиційно прислухалися до птахів. Гучне воркування голубів і щебетання синиць віщували теплу погоду найближчим часом, а каркання ворон — негоду.

Якщо на Великдень день був похмурим, але без опадів, чекали прохолодного літа. А мокра великодня неділя передвіщала переважно дощову погоду до кінця весни.