Події

10:11 10.03.2023

Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

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Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

Березень претендує на звання найбільш мінливого та непередбачуваного місяця року. І цього разу погода на вихідні не потішить стабільністю: поки в одних регіонах потеплішає, в інші прийде похолодання. За даними Sinoptik.ua, в суботу Україну накриє дощами, а в неділю у деяких областях очікується мокрий сніг.

Погода в суботу 11 березня

Майже на всій території України субота буде теплою. У південних регіонах, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях удень очікується +12…+14 °С, у центральних областях, на Тернопільщині та Буковині — +10…+12 °С, на півночі, Волині, Закарпатті, а також у Львівській та Івано-Франківській областях — +7…+9 °С. Але погода буде похмурою, на всій території країни пройдуть дощі.

Уночі у більшості областей температура повітря становитиме +3…+6 °С. Лише на Сумщині та Чернігівщині буде близько 0 °С.

Погода в неділю 12 березня

На півдні, південному сході та сході пройдуть невеликі дощі, а в північних областях можливий мокрий сніг. У решті регіонів буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

На Донеччині, Луганщині, Харківщині та у південних областях термометри покажуть +8…+11 °С. У решті регіонів буде прохолодніше: у центрі — +6…+8 °С, а на півночі та заході — лише +3…+5 °С.

Пам'ятайте, що в березні організму особливо потрібна підтримка — налягайте на вітамін С і намагайтеся щодня проходити щонайменше п'ять тисяч кроків незалежно від погоди!

Погода в понеділок 13 березня

Тиждень розпочнеться із мінливої хмарності по всій Україні, істотних опадів при цьому не передбачається. На півдні, сході та в центрі повітря прогріється всього до +5…+8 °С, у північних областях — до +4…+6 °С. А ось на заході країни потеплішає: в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +9…+12 °С.

Уночі погода на початку тижня буде переважно морозною — до -3 °С, на Сумщині та Харківщині очікується до -5 °С.

Народні прикмети та вірування

Ранковий туман на Порфирія, 11 березня, віщував затяжну негоду, а снігопад — дощове літо. Польові роботи не розпочинали: вважалося, що весна поки що не вступила у свої права, тому все ще можливі морози.

На Прокопа, 12 березня, насамперед дивилися на небо: якщо хмари пливли повільно та високо, хороша погода мала прийти зовсім скоро. А розпущені верхівки верби давали надію на щедрий урожай.

 

 

Теги: #погода #sinoptik

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