Окупанти тимчасово згорнули зусилля з оточення Бахмута і намагаються видавити українські сили з міста - ISW

Російські окупаційні війська тимчасово згорнули зусилля з оточення м. Бахмут Донецької області з південного заходу і північного сходу і, можливо, натомість зосередилися на здійсненні тиску на українські сили з метою змусити їх відступити з міста, сконцентрувавшись на північно-східному наступі, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

Як зазначається у зведенні, у четвер російські сили продовжували наступальні операції в районі Бахмута, уздовж західної околиці міста Донецька та на заході Донецької області. Також окупанти продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області та наступальні операції навколо Кремінної Луганської області.

За даними аналітиків, російські джерела стверджують, що російські сили збили два українські безпілотні літальні апарати в тимчасово окупованому Криму.

Також повідомляють, що ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що ПВК розпочала вербування через російські спортивні клуби.