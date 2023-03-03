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09:55 03.03.2023

Заяви Шольца про гарантії безпеки Україні узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО - ISW

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Заяви Шольца про гарантії безпеки Україні узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО - ISW

Заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Німеччина веде переговори з союзниками щодо надання гарантій безпеки Україні, не містили подробиць про пропоновані гарантії, але узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО, який надасть Україні достатньо зброї, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів, але не зобов'яже країни НАТО розгорнути війська в Україні.

"Така угода відображає бажання чинити тиск на Україну, щоб змусити її погодитися на врегулювання шляхом переговорів на невигідних умовах, тим паче, що президент Росії Володимир Путін наразі навряд чи піде на компроміс щодо своїх максималістських цілей демілітаризації та фактичної зміни режиму в Україні", - наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

Водночас Шольц наголосив, що пакт діятиме лише в тому разі, якщо Україна здобуде перемогу у війні. Канцлер Німеччини також розкритикував Китай за те, що той не засудив російське вторгнення в Україну, і закликав китайську владу чинити тиск на РФ, щоб змусити її вивести війська з України.

Також повідомляється, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час короткої розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на саміті G20 у Нью-Делі 2 березня закликав РФ скасувати припинення співробітництва зі стратегічного ядерного озброєння та висловив готовність США співпрацювати з РФ у сфері контролю над таким озброєнням незалежно від стану війни в Україні або відносин між США і РФ. Блінкен окремо закликав РФ припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

"Однак російські офіційні особи навряд чи вестимуть змістовні дискусії щодо відновлення нового договору СНО. Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією і призупиненням дії нового договору СНО, сподіваючись стримати підтримку України з боку Заходу і сповільнити обіцяні західні постачання військової допомоги. Кремль, як і раніше, вкрай малоймовірно застосує ядерну зброю, але регулярно виступає з малоймовірними погрозами ядерної ескалації в спробі залякати Захід", - зазначає ISW.

 

Теги: #війна #isw

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