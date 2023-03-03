Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинула пенсіонерка

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйновано адміністративну будівлю та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджено сільськогосподарське підприємство та зерносховище. У с. Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.