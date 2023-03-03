Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

Станом на ранок п'ятниці кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 4 осіб, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Уже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботу з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00, 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку і родичам постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Раніше було відомо про 2 загиблих, 11 людей врятовано.