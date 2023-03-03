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07:22 03.03.2023

Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

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Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

Представники різних відомств у США дотримуються різних версій про походження коронавірусу COVID-19, але жодна зі сторін поки що не має вирішальних аргументів, заявив у четвер індійському медіа India Today держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Після масштабного дослідження деякі наші відомства вважають, що коронавірус стався через лабораторний витік в Ухані. Інші вважають найбільш вірогідною версію з походженням на ринку в Ухані. Жодне з відомств не може сказати напевно, яка з версій - вірна", - сказав він.

"Достовірно нам не відомо, але дійсно є ймовірність того, що він стався в лабораторії, і це дуже реальна версія... але вона не остаточна", - наголосив Блінкен.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що експерти міністерства енергетики США дійшли висновку, що коронавірус COVID-19, швидше за все, поширився через витік із лабораторії в Китаї. Міністерство дійшло такого висновку, вивчивши нові розвідувальні дані. ФБР зробило схожий висновок, використовуючи власні джерела у 2021 році.

Проте, як пише газета, поки що в органах влади США немає єдиної думки з цього питання. Чотири урядові структури, так само як спеціально сформована група фахівців з розвідки, як і раніше, схиляються до теорії про природне походження вірусу. Ще два американські відомства поки що не можуть дійти однозначного висновку.

 

 

Теги: #сша #позиція #блінкен #коронавірус

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