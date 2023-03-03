Представники т.зв. "влади" на тимчасово окупованій території Херсонської області чинять тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок

На тимчасово окупованій території Херсонської області представники т.зв. "влади" чинять тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Крім цього, на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники продовжують грабувати населення. Відомо, що від початку лютого 2023 р. окупанти почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

За минулу добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 і 7 БПЛА (1 - типу "Суперкам", 2 - "Орлан" і 4 - "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 6 районів зосередження окупантів та їхніх боєприпасів.