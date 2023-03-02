Зеленський за підсумками засідання Ставки: На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема, обговорювали ракетну атаку РФ по житловій інфраструктурі в Запоріжжі.

"Провів засідання Ставки - суто щодо фронтової ситуації та безпекової ситуації... На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова", - заявив президент у відеозверненні.

Також, за його словами, у рамках засідання Ставки було заслухано загальні доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та представників розвідки. Крім того, були й докладні доповіді від командувачів угрупованнями військ з конкретних бойових напрямків. Зокрема, по донецькому, запорізькому, херсонському та окремо по Бахмуту.

"Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон. Командувачі чудово розуміють, що їхнє завдання - робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - розповів Зеленський.