Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 березня відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом США Джо Байденом, повідомили в Білому домі в четвер.

"Президент Джо Байден із нетерпінням чекає можливості привітати голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі в п'ятницю, 10 березня", - ідеться в заяві на сайті Білого дому.

В адміністрації президента США пояснили, що лідери обговорять співпрацю між США та ЄС щодо підтримки України та запровадження обмежувальних заходів проти Росії. Вони також обговорять координацію в боротьбі з кліматичною кризою і міжнародні проблеми безпеки, зокрема пов'язані з Китаєм.

Також, Байден і фон дер Ляєн підведуть підсумки створеної ними рік тому спільної Цільової групи США-ЄС з європейської енергетичної безпеки.