Події

21:27 02.03.2023

Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

1 хв читати
Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 березня відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом США Джо Байденом, повідомили в Білому домі в четвер.

"Президент Джо Байден із нетерпінням чекає можливості привітати голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі в п'ятницю, 10 березня", - ідеться в заяві на сайті Білого дому.

В адміністрації президента США пояснили, що лідери обговорять співпрацю між США та ЄС щодо підтримки України та запровадження обмежувальних заходів проти Росії. Вони також обговорять координацію в боротьбі з кліматичною кризою і міжнародні проблеми безпеки, зокрема пов'язані з Китаєм.

Також, Байден і фон дер Ляєн підведуть підсумки створеної ними рік тому спільної Цільової групи США-ЄС з європейської енергетичної безпеки.

 

 

Теги: #сша #єс #візит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 02.03.2023
Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

20:51 02.03.2023
Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

20:31 02.03.2023
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

20:22 02.03.2023
США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти

США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти

16:45 02.03.2023
ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

08:23 02.03.2023
Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

07:50 02.03.2023
ЄС запропонує план щодо збільшення поставок боєприпасів Києву

ЄС запропонує план щодо збільшення поставок боєприпасів Києву

20:54 01.03.2023
Байден продовжив дію НС через війну РФ проти України на рік

Байден продовжив дію НС через війну РФ проти України на рік

20:00 01.03.2023
США запровадили санкції проти трьох організацій і двох фізосіб через підтримку збройових програм КНДР

США запровадили санкції проти трьох організацій і двох фізосіб через підтримку збройових програм КНДР

19:41 01.03.2023
Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками засідання Ставки: На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична

КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві

Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку

Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

ОСТАННЄ

Зеленський за підсумками засідання Ставки: На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична

Депутати Київради обмежили проведення в столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійними організаціями, пов'язаними з РФ

Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві

У Києві облаштують ще п'ять пожежних постів - Кличко

СБУ викрила двох херсонських колаборантів, які обіймали посади в окупаційних правоохоронних органах

СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС, що розроблялася в Харкові

Україна розглядає можливість приєднання до мережі 20-25 газових станцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА