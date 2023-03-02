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20:55 02.03.2023

НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

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НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишнім керівникам ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" (ДП "ЦСЕНСМ") і Полтавського філіалу ДП "ЦСЕНСМ", а також бенефіціару і директору двох приватних компаній, повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначено, що дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, бенефеціару та керівнику приватної компанії додатково інкримінують ч. 5 ст. 27 ККУ.

"За даними слідства, на початку 2020 року посадовці уклали договори на постачання приватним компаніям зерна майбутнього врожаю. Згодом підозрювані умисно внесли зміни до цих договорів - скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент поставки. У результаті зерно продали майже вдвічі дешевше за ринкову ціну. Цим держпідприємству заподіяли 9,1 млн грн збитків", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що осіб викрито за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Національної поліції Полтавської області.

Теги: #зерно #збитки

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