НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишнім керівникам ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" (ДП "ЦСЕНСМ") і Полтавського філіалу ДП "ЦСЕНСМ", а також бенефіціару і директору двох приватних компаній, повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначено, що дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, бенефеціару та керівнику приватної компанії додатково інкримінують ч. 5 ст. 27 ККУ.

"За даними слідства, на початку 2020 року посадовці уклали договори на постачання приватним компаніям зерна майбутнього врожаю. Згодом підозрювані умисно внесли зміни до цих договорів - скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент поставки. У результаті зерно продали майже вдвічі дешевше за ринкову ціну. Цим держпідприємству заподіяли 9,1 млн грн збитків", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що осіб викрито за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Національної поліції Полтавської області.