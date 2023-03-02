Україна розглядає можливість приєднання до мережі 20-25 газових станцій

НЕК "Укренерго" визначила оптимальні точки приєднання до електромережі газових станцій в Україні, щодо яких може бути реалізовано 20-25 проєктів, повідомив директор з експлуатації та розвитку мереж НЕК Олексій Брехт.

"Ми залучені до цього процесу, визначали оптимальні точки переміщення і потребу в такого роду станціях. Наразі обговорюється питання встановлення або реалізації приблизно 20-25 таких проєктів", - сказав Брехт журналістам на одній із ПС "Укренерго".

За його словами, компанія на сьогодні запропонувала конкретні місця встановлення, які відповідатимуть низці критеріїв - надійності постачання, забезпечення критичної інфраструктури, оптимальності використання цих потужностей з урахуванням потреб ОЕС.

Водночас Брехт зазначив, що заявок на приєднання таких установок компанія ще не отримувала, але припустив, що "найближчими тижнями цей процес лавиноподібно розвиватиметься".

"Ми до цього готові", - запевнив член правління НЕК.

Він зазначив, що такі установки, безумовно, не підключатимуть до ПС 750 кВ або 330 кВ, але щодо тих об'єктів, де їх можна під'єднати, уся необхідну інформацію підготовлено.

"Ми все повідомили Міненерго, і вони опрацьовують ці питання, зокрема з міжнародними партнерами, які готові надавати таке обладнання", - пояснив директор з експлуатації та розвитку мереж.

Як повідомлялося, на початку лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт (згодом було уточнено, що потужність становить 28 МВт).

"Це практичний крок до децентралізації енергосистеми, розвиток якої - у стратегічних планах України. Запуск такої станції дасть змогу збільшити надійність електропостачань в умовах обстрілів ворога", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час передачі обладнання.