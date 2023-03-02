Події

19:23 02.03.2023

Україна розглядає можливість приєднання до мережі 20-25 газових станцій

2 хв читати
Україна розглядає можливість приєднання до мережі 20-25 газових станцій

НЕК "Укренерго" визначила оптимальні точки приєднання до електромережі газових станцій в Україні, щодо яких може бути реалізовано 20-25 проєктів, повідомив директор з експлуатації та розвитку мереж НЕК Олексій Брехт.

"Ми залучені до цього процесу, визначали оптимальні точки переміщення і потребу в такого роду станціях. Наразі обговорюється питання встановлення або реалізації приблизно 20-25 таких проєктів", - сказав Брехт журналістам на одній із ПС "Укренерго".

За його словами, компанія на сьогодні запропонувала конкретні місця встановлення, які відповідатимуть низці критеріїв - надійності постачання, забезпечення критичної інфраструктури, оптимальності використання цих потужностей з урахуванням потреб ОЕС.

Водночас Брехт зазначив, що заявок на приєднання таких установок компанія ще не отримувала, але припустив, що "найближчими тижнями цей процес лавиноподібно розвиватиметься".

"Ми до цього готові", - запевнив член правління НЕК.

Він зазначив, що такі установки, безумовно, не підключатимуть до ПС 750 кВ або 330 кВ, але щодо тих об'єктів, де їх можна під'єднати, уся необхідну інформацію підготовлено.

"Ми все повідомили Міненерго, і вони опрацьовують ці питання, зокрема з міжнародними партнерами, які готові надавати таке обладнання", - пояснив директор з експлуатації та розвитку мереж.

Як повідомлялося, на початку лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт (згодом було уточнено, що потужність становить 28 МВт).

"Це практичний крок до децентралізації енергосистеми, розвиток якої - у стратегічних планах України. Запуск такої станції дасть змогу збільшити надійність електропостачань в умовах обстрілів ворога", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час передачі обладнання.

Теги: #газ #підключення #станції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 26.02.2023
У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу

15:19 25.02.2023
ЄС заборонив надавати громадянам РФ потужності для зберігання газу - Боррель

ЄС заборонив надавати громадянам РФ потужності для зберігання газу - Боррель

15:11 20.02.2023
Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

17:45 17.02.2023
"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

19:09 14.02.2023
Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

20:05 06.02.2023
Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

20:37 04.02.2023
Україна готова надати вільні потужності для зберігання й транзиту газу з Каспію в ЄС

Україна готова надати вільні потужності для зберігання й транзиту газу з Каспію в ЄС

16:16 04.02.2023
"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

18:13 02.02.2023
Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

17:59 02.02.2023
Україна заявила про готовність купити через енергетичну платформу ЄС близько 2 млрд куб. м газу

Україна заявила про готовність купити через енергетичну платформу ЄС близько 2 млрд куб. м газу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку

Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Окупанти утримують у Чорному морі чотири носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

ОСТАННЄ

СБУ викрила двох херсонських колаборантів, які обіймали посади в окупаційних правоохоронних органах

СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС, що розроблялася в Харкові

У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

Розпочалася обов'язкова евакуація з Куп'янської громади дітей, маломобільних і людей з інвалідністю

Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Швейцарії

Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави "Нафтогазу" Коболєва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА