Події

19:11 02.03.2023

Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

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Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду дослухатися до заяви послів країн "Великої сімки", які наголосили на необхідності повернути електронне декларування і відновити прозорість роботи українського парламенту.

"Відновлення прозорості та гласності в роботі парламенту – досить уже ховатися від виборців. Так само на часі – повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", - заявив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що країни "Великої сімки" є ключовими союзниками України в боротьбі з агресією Росії та у сфері внутрішніх реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Добре, що "Сімка" почула українську опозицію та громадянське суспільство і чітко сформулювала цей пакет нагальних рішень – позиція G7 та "Європейської солідарності" абсолютно тотожні. Важливо тепер, щоб влада почула наших головних партнерів. У питаннях, від яких залежать темпи європейської та євроатлантичної інтеграції, маємо бути так само єдині, як і в захисті країни від російської агресії. Бо повна й остаточна перемога наша над московією неможлива без членства в ЄС та НАТО", - зазначив Порошенко.

Теги: #порошенко #заява #посли #g7

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