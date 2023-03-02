Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Від початку повномасштабного вторгнення в рамках 38 обмінів удалося звільнити з полону 1863 особи, на батьківщину повернуто тіла 1409 захисників України, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов нагадав, що з початку діяльності штабу здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1863 особи. Серед них 1756 військовослужбовців та 135 цивільних. На рідну землю повернуто 1409 тіл загиблих оборонців", - ідеться в повідомленні штабу за результатами наради Координаційного штабу під головуванням начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в телеграм-каналі.

Зазначається, що в середньому за добу 419 сімей захисників отримують допомогу від консультантів штабу. Загалом за цей час сім'ям надано майже 28 тисяч консультацій, і в телефонному режимі, і під час особистих прийомів.

Юсов зазначив, що штаб не припиняє міжнародної діяльності для повернення наших захисників. Уже подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини (зокрема справи щодо всіх командирів "Азовсталі").

"Координаційний штаб продовжує працювати, щоб звільнити всіх наших людей із ворожого полону", - ідеться в повідомленні.