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15:56 02.03.2023

Ворог активізував інформаційні кампанії на тлі штурму Бахмута, оборона якого має стратегічне значення, - Маляр

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Ворог активізував інформаційні кампанії на тлі штурму Бахмута, оборона якого має стратегічне значення, - Маляр

Ворог надмірно активізував інформаційні кампанії для деморалізації суспільства і військових на тлі штурму Бахмута, оборона якого має стратегічне значення, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона - це нібито політичне рішення. Це не так", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що військові неодноразово пояснювали значення і завдання оборони Бахмута, а рішення про ведення бойових дій ухвалює найвище військове керівництво.

Крім того, противник намагається дискредитувати військове командування східного напрямку, викладає фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

"З метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" захисників, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін", - зазначили у відомстві.

Теги: #оборона #бахмут #маляр

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