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15:22 02.03.2023

В Індії переговори G20 завершилися без консенсусу щодо війни в Україні - ЗМІ

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В Індії переговори G20 завершилися без консенсусу щодо війни в Україні - ЗМІ

Провідні дипломати країн "Великої двадцятки" (G20) завершили свою зустріч у Нью-Делі в четвер, не дійшовши спільної думки щодо війни в Україні, оскільки більшу частину переговорів тривали обговорення війни та зростання глобального впливу Китаю, повідомляє Associated Press із посиланням на міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара.

За його словами, щодо питання про війну в Україні були "розбіжності", "які ми не змогли примирити, оскільки різні сторони дотримувалися різних поглядів". "Якби в нас була ідеальна зустріч умів з усіх питань, це була б колективна заява", - сказав Джайшанкар.

За словами глави індійського зовнішньополітичного відомства, учасники зустрічі, однак, досягли домовленостей щодо більшості питань, які стосуються проблем менш розвинених країн, "таких як зміцнення багатосторонніх відносин, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміна клімату, гендерні питання і боротьба з тероризмом".

Приймаюча сторона Індія закликала всіх членів G20 досягти консенсусу з питань, які становлять особливий інтерес для бідніших країн, навіть якщо не вдасться вирішити ширший розкол між Сходом і Заходом стосовно України. AP зазначає, що хоча деякі учасники переговорів, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, вважали за краще підкреслити свою роль у вирішенні світових криз, розкол був відчутним.

Блінкен присятив більшість свого часу на описання зусиль США щодо зміцнення енергетичної та продовольчої безпеки, але також сказав міністрам, що війна РФ з Україною не може залишатися без відповіді. "На жаль, ця зустріч знову була затьмарена неспровокованою і невиправданою війною Росії проти України, навмисною кампанією знищення цивільних об'єктів і нападом на основні принципи Статуту ООН... Ми маємо й надалі закликати Росію припинити агресивну війну та вивести війська з України заради міжнародного миру та економічної стабільності", - сказав він.

Повідомляється, що Блінкен і глава МЗС РФ Сергій Лавров розмовляли в четвер близько 10 хвилин під час першої за останні місяці зустрічі в кулуарах конференції G20.

"Як і на більшості міжнародних заходів з минулого року, розкол щодо війни в Україні та її впливу на глобальну енергетичну і продовольчу безпеку затьмарив перебіг засідань. Але в міру того, як конфлікт затягується вже 12 місяців, розкол посилюється і тепер загрожує стати головним подразником у відносинах між США і Китаєм, які й без того були на межі розриву через інші причини", - пише агентство.

Теги: #g20 #індія

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