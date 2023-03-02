Держприкордонслужба про "українську ДРГ" у РФ: країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що не має інформації про те, що сталося в РФ за участю нібито "української ДРГ", але зазначив, що країна-терорист у всьому відразу безпідставно намагається звинуватити Україну.

"Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь "української ДРГ" на території Росії, можу наголосити: Україна - не агресор, наше основне завдання - оборона і захист від країни-окупанта. Що могло статися на території РФ, про що вони заявляють, мені нічого не відомо, але країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну", - сказав Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Ситуація на кордоні України з країною-агресором залишається повністю контрольованою, хоча, звісно, обстановка доволі непроста, що пов'язано насамперед зі щоденними обстрілами з території РФ. Ворог обстрілює і лінію кордону, і наше прикордоння, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що українські воїни охороняють увесь державний кордон, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та запобігти будь-яким провокаційним діям ворога.