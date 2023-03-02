Події

14:36 02.03.2023

СБУ викрила ще одну прихильницю "руського міра" у своїх лавах

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Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби, повідомляє СБУ.

"Вона виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала воєнні злочини російських окупантів. Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС", - ідеться у повідомленні СБУ в четвер.

Служба інформує, що фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Теги: #сбу #зрадниця

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