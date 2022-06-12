Події

14:26 12.06.2022

На Донеччині викрили місцеву жительку, яка передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ

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На Донеччині викрили місцеву жительку, яка передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ

Українські правоохоронці викрили в Бахмуті (Донецька обл.) місцеву жительку, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України, їй повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, повідомляє Донецька облпрокуратура.

"За даними слідства, протягом травня-червня 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного з силових відомств країни-агресора. За допомогою інтернет-додатків підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам зазначених даних.

"10 червня 2022 року жінка затримана в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управлінням (з дислокацією в м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях", - підсумували в прокуратурі.

Теги: #бахмут #зрадниця

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