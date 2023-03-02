ДСНС повідомляє про двох загиблих у Запоріжжі, ці дані підтвердив голова Запорізької ОВА

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про двох загиблих на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі.

"Станом на 12:00 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб, евакуйовано – 20. З-під завалів деблоковано двох загиблих", - ідеться в повідомленні ДСНС у твіттері у четвер.

За даними служби, психологи ДСНС надали допомогу 67 особам.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі загальнонаціонального марафону також повідомив про двох загиблих, спростувавши попередні повідомлення про чотирьох загиблих. "Роботи з розбору завалів тривають. Безвісти зниклими вважаються дев'ятеро осіб", - сказав він.

За його даними, постраждали шестеро осіб – три чоловіки і три жінки, одна з них вагітна, 20 осіб евакуйовано, 11 постраждалих. Їм надають медичну та психологічну допомогу.