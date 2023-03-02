Події

12:15 02.03.2023

Україна очікує від саміту НАТО інформації про час та умови її вступу до Альянсу

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Україна очікує від саміту НАТО інформації про час та умови її вступу до Альянсу

Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде оголошено час та умови її вступу до Північноатлантичного Альянсу, заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Ми маємо отримати відповіді від НАТО щодо конкретних перспектив. Йдеться насамперед про час та умови вступу України до Альянсу. Над вирішенням цих питань працюють наші партнери, вони розробляють такі формулювання, щоб це, з одного боку, не відлякувало наших союзників, а з іншого – влаштовувало нас", - цитує Чернєва сайт Верховної Ради у четвер.

Він нагадав, що кілька тижнів тому відбулася розмова з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про шлях України до Північноатлантичного Альянсу.

"Генсек Альянсу говорить про те, що потрібно де-факто робити все, щоб Україна максимально наближалася до стандартів НАТО. І коли настане час ухвалювати політичне рішення, його можна було б узгодити якнайшвидше. У риториці Столтенберга, якщо читати між рядками, простежується ідея, що Україні мають бути надані гарантії, щоб не було нової війни проти нашої держави, а також щоб і Європа була в безпеці. Такими гарантіями і є вступ України до НАТО", - сказав політик.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

Теги: #нато #україна #опитування #саміт

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