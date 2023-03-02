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11:54 02.03.2023

Єрмак обговорив із помічником генсека НАТО посилення української ППО, отримання бронетехніки та просування до членства в альянсі

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Єрмак обговорив із помічником генсека НАТО посилення української ППО, отримання бронетехніки та просування до членства в альянсі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником генерального секретаря НАТО Девідом Кеттлером, під час якої сторони обмінялися думками щодо наявних воєнних загроз із боку РФ, а також її можливостей і надалі застосовувати ракети та ударні безпілотні літальні апарати проти Української держави.

"Єрмак окремо відзначив необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України сучасними системами, які мають члени альянсу, зокрема для захисту від російських ракетних атак. Він також висловив сподівання на якнайшвидше отримання нашою країною від партнерів бронетехніки, передусім бойових танків, та іншого озброєння, необхідного для звільнення тимчасово окупованих територій", - повідомляється на сайті президента України в четвер.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі в липні поточного року. "Сподіваємося, що у Вільнюсі союзники зможуть ухвалити рішення щодо модальностей і можливих часових меж подальшого руху України до членства в альянсі", - зазначив керівник Офісу президента.

Крім того, Єрмак наголосив на необхідності активізації діалогу з країнами-членами НАТО щодо забезпечення дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни. "Нашій країні необхідні надійні міжнародні гарантії безпеки, які б унеможливили повторення російської агресії в майбутньому", - акцентував він.

Теги: #нато #єрмак

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