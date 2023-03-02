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10:21 02.03.2023

Білорусько-китайські угоди можуть сприяти обходу санкцій шляхом спрямування китайської допомоги РФ через Білорусь - ISW

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Білорусько-китайські угоди можуть сприяти обходу санкцій шляхом спрямування китайської допомоги РФ через Білорусь - ISW

Підписання пакета документів про співпрацю між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і главою Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном у середу може сприяти обходу російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги Росії через Білорусь, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 березня.

"Документи передбачають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів... ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання чи устаткування подвійного призначення до Росії через Білорусь", - ідеться у зведенні.

Водночас аналітики зазначають, що Лукашенко, ймовірно, додатково має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля з культивування китайської економічної присутності в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи в кращому разі затримають тривалу кампанію Росії зі встановлення повного економічного контролю над Білоруссю.

ISW також повідомляє, що президент Сербії Александар Вучич, імовірно, переглядає тісні зв'язки Сербії з РФ через війну в Україні, частково підстьобуваний тривалим вербуванням і підривною діяльністю приватної військової компанії "Вагнер" у Сербії.

"Вучич прагне сподобатися і Росії, і західним інституціям, продовжуючи підтримувати заявку Сербії на членство в Європейському Союзі й відмовляючись запроваджувати санкції проти Росії, але Вучич сказав, що Сербія має зробити "складний вибір" найближчим часом. Вучич засудив групу "Вагнера" і заявив, що сербська влада заарештує всіх сербів, які воювали за групу "Вагнера" в Україні. Вучич назвав учасників протесту в Белграді, підтриманого групою "Вагнера", антисербськи налаштованими і проплаченими неназваними іноземними акторами", - йдеться у звіті.

Водночас із посиланням на соцопитування повідомляють, що більшість сербів більше підтримують РФ, ніж західні країни, тож Вучичу буде важко повністю відмовитися від зв'язків із РФ, чого він, найімовірніше, робити не має наміру.

Теги: #китай #звіт #білорусь #isw

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